Un gioiello di carriera

Quando nel 1988 si è iscritta alla Facoltà di Ingegneria, Antonella Zolla non immaginava di occuparsi di ambiente e territorio perché non ancora non esisteva un corso dedicato a quei temi. Una pioniera del green, una pioniera delle materie tecnologiche. Basti pensare che attualmente solo il 16% dei laureati in materie scientifiche è donna, contro l’82% in campo umanistico. Da qui azioni e incentivi per le ‘girls in STEM’, future scienziate, informatiche e matematiche e ingegnere proprio come la numero uno del settore Salute e Sicurezza di ADR, un gruppo da 3.200 dipendenti. Nel suo armonico progetto di vita, Antonella Zolla ha incluso famiglia e figli, ma soprattutto la passione creativa per gioielli colorati e fantasiosi che regala e indossa con disinvoltura ed eleganza.