Anziano gettato nel cassonetto per un video su TikTok

Il video testimonia la ignominiosa bravata compiuta da un gruppo di ragazzi, noncuranti della condizione di difficoltà dell'anziano e senza il minimo accenno di empatia da parte dei presenti, che, tra risatine e gridolini, riprendono la scena invece di fermare i compagni. Le manifestazioni di sdegno stanno fortunatamente provenendo da ogni parte. Il video, che dura diversi minuti ma non è chiaro quando sia stato girato, potrà servire alle forze dell’ordine per provare a identificare i responsabili.

Le immagini sono state ripostato su Facebook dal consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli che commenta:

“Ancora un video vergognoso, realizzato a quanto ci segnalano nel Napoletano, postato su Tiktok la cui dinamica è fin troppo chiara: la vittima è presa in braccio di prepotenza e costretta a entrare in un cassonetto dei rifiuti, tra le risate scroscianti dei protagonisti e degli astanti. L’uomo in evidenti difficoltà chiede a gesti di essere aiutato ad uscire ma lo si continua a riprendere e a divertirsi mentre annaspa tra i rifiuti. L’ ‘eroico’ gesto viene naturalmente esibito come un trofeo sui social. Vergogna, vergogna e ancora vergogna questa è la sola reazione a un simile vigliaccata".