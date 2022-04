Mariupol, i traccianti rimbalzano sul cemento e sulle corazze dei blindati

La guerra in Ucraina

Per le strade di Mariupol continuano gli scontri tra i mezzi blindati dell'esercito russo e l'artiglieria anticarro ucraina. Questo video, ancora una volta ripreso da un drone da ricognizione, è stato diffuso sui canali social gestiti dal Battaglione d'Azov che combatte strenuamente in città. Nel video due carri armati russi sembrano bersagliati dai traccianti di una batteria missilistica. Alcuni colpi sembrano andare a segno e danneggiare i veicoli, altri sembrano colpire il cemento, o le blindature dei mezzi, e rimbalzare via con incredibile energia verso chissà quale bersaglio collaterale. Il primo carro è immediatamente bloccato dai colpi subiti mente il secondo sembra resistere e tentare la fuga.