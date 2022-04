Lavora in un'azienda ininterrottamente da oltre 84 anni: a 100 anni entra nel Guinness dei primati

In Brasile, un uomo di 100 anni è entrato nel Guinness dei primati per il periodo più lungo di lavoro passato in una singola azienda.

In effetti Walter Orthmann ha lavorato per la stessa ditta di tessuti per 84 anni, passando per le varie tappe professionali, fino ad arrivare all'amministrazione e poi alla gestione delle vendite.

Per rimanere in forma fa ginnastica ogni giorno e osserva una dieta assidua che prevede solo cibo sano e niente zuccheri.

Parlando della sua straordinaria impresa, Orthmann suggerisce che per vivere una vita professionale lunga e appagante dovresti fare ciò che ami: "Deve piacerti lavorare. Ho iniziato a lavorare con quella volontà e spirito combattivo", racconta.

"Non puoi semplicemente fare qualsiasi lavoro per dire che stai lavorando. Non funziona. Non sarai in grado di sopportarlo".