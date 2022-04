Ucraina, una tragica Pasqua ortodossa

La chiesa di Lukashivka era sopravvissuta alla seconda guerra mondiale e agli anni più austeri dell'Unione Sovietica, adesso è praticamente distrutta. Le sue campane sono cadute su un terreno disseminato di bossoli di munizioni e barattoli di carne russa in scatola. Rimane un supporto per le candele, una teiera ammaccata, un colino per la pasta ed un crocifisso attaccato a quela che resta di una parete. All'esterno, la parte alettata di un razzo è conficcata nel fango.

Per oltre un mese la chiesa ortodossa di Lukashivka ed il paesino nei dintorni son stai trasformati nel fortino dei miliziani del battaglione dell'estremo oriente russo: anche qui hanno torturato, ucciso e fatto razzie di tutto quello che potevano, come ha denunciato l'arcivescovo maggiore di Kiev Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina.

Fino ad allora Lukashivka era un posto tranquillo vicino alla frontiera a nord di Kiev, a due passi da Chernihiv, abitato da contadini che parlano un dialetto a metà tra il russo e l'ucraino: su duecentotrenta abitanti (altri cento erano riusciti a scappare prima) ne sono stati uccisi una decina. I loro corpi fino a poche ore fa erano nei campi, in qualche casa e nel piccolo parco giochi davanti al sagrato della chiesa, ora crollata sotto i colpi della battaglia. Nelle stradine fangose e prive di asfalto girano i cani tra le carcasse, che si saziano con le carogne delle mucche, quelle allevate nel villaggio. Più che di abitazioni si tratta di baracche e in una di queste è stato prelevato Ivan Korobka, 36 anni: "Sono venuti a casa e mi hanno detto: 'adesso andiamo a parlare'. Si sono seduti di fronte a me, chiedevano: 'dove sono i soldati ucraini?'. Gli ho risposto che non lo sapevo e loro hanno tirato fuori un pugnale e hanno cominciato a conficcarmelo nelle gambe - dice Ivan mentre mostra tre grosse ferite sulle cosce e mima il gesto delle coltellate -. Per fortuna è arrivato in tempo il loro luogotenente. Li ha fermati e mi ha aiutato a medicarmi". Torture e soldati come schegge impazzite, segno che i russi in quei territori erano allo sbando e non riuscivano controllare del tutto le truppe.

"Alcuni soldati erano violenti, altri cercavano di tenerli a bada", spiega la gente. Non si può dire a chi sia andata peggio: un giovane vent'anni è stato lasciato al freddo nudo e con le mani legate dietro alla schiena per ore, anche lui colpevole di non saper dare informazioni sui militari ucraini. Nella fattoria di Olexander Chernenko i miliziani invece hanno fatto irruzione sparando ovunque, prima di sedersi. Poi hanno tenuto otto civili prigionieri nella cantina per una settimana e hanno portato via cibo, vestiti e stivali. "Persino i calzini", racconta. Quando si sono ritirati, hanno bruciato i loro stessi carri armati prima di lasciare Lukashivka. La periferia di Chernihiv è un supplizio senza fine.

Adesso sono andati via, ma la chiesa è quasi completamente distrutta.