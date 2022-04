Cherniv, Nina nella casa in rovina: "Posso solo guardare e piangere"

Gli abitanti di Cherniv, città del Nord-Est dell'Ucraina a metà strada tra la capitale Kiev e il confine con la Bielorussia, hanno fatto ritorno alle proprie case dopo che i bombardamenti russi hanno lasciato la città in macerie. “Qui non posso fare niente se non guardare e piangere, è stato distrutto così tanto lavoro. Ci abbiamo messo 38 anni a costruire questa casa ed è finita così”, dice Nina Vynnyk mostrando agli inviati di Associated Press l'abitazione di famiglia in rovina.

La preside Iryna Homenko racconta che i raid russi hanno colpito due scuole: “Abbiamo visto un aereo sorvolare la piazza e subito dopo è avvenuta l'esplosione”.

Il sindaco Vladyslav Atroshenko afferma che il 70% di Chernihiv è stato distrutto. Le truppe russe si sono ritirate dalla città ai primi di aprile.



(video Associated Press)