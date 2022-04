"Ci fate morire di fame". La rabbia di un cittadino di Shangai - VIDEO

In questo video la rabbia e la frustrazione di questo cittadino di Shangai che si lamenta della situazione insostenibile di lockdown che si trova a vivere la sua famiglia. Lamenta di non trovare negozi aperti, di non avere acqua e cibo e che anche i suoi parenti siano nella stessa situazione e bloccati in casa. Il video è precedente al 5 Aprile, data in cui il governo aveva promesso di sospendere il lockdown e che invece sta continuando. La diperazione di questa persona è evidente. È evidente la preoccupazione per se stesso, per il suo lavoro, per i suoi cari e per i suoi dipendenti e la rabbia verso un governo da cui si sente abbandonato.