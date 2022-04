Tunisia: affonda una petroliera con 750 tonnellate di carburante a bordo

Al momento dalla petroliera affondata al largo della Tunisia non ci sarebbero fuoriuscite di carburante. Lo ha assicurato il portavoce del tribunale locale. "La nave è affondata questa mattina nelle acque territoriali tunisine. Per il momento non ci sono perdite", ha assicurato. A bordo della petroliera ci sono 750 tonnellate di carburante ed è immediatamente scattato l'allarme per il rischio di un disastro ambientale.