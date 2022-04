Corteo per il 25 aprile, da Milano si alza la voce di Irina, arrivata da Bucha: "Sono partigiana"

“Sono qui partigiana con le mie armi, il mio discorso”, ha detto Irina Yarmolenko, consigliera comunale di Bucha, dal palco di Milano citando le parole di ‘Bella ciao’.

Dal 24 febbraio “non c'è più pace per nessuno in Europa”, ha denunciato con forza. “La mia città e Irpin sono state distrutte per il 76% e chiediamo aiuto” ha spiegato aggiungendo di star facendo una “guerra di informazione”.