Da Kiev ad Ancona: è questo il viaggio di Vita Horobets, guardia della nazionale ucraina di Basket

E' un sorriso più forte di tutto, quello di Vita Horobets. A gennaio la sua squadra, la Prometey Dnipro, ha chiuso i battenti. Niente soldi, troppe tensioni, e la guerra alle porte. Dopo un breve passaggio in una squadra lettone l'arrivo ad Ancona, città di cui ignorava l'esistenza.



Dalle gare con la nazionale alla serie B italiana: la Basket Girls Ancona il prossimo mese giocherà gli spareggi per andare in A2.

In Ucraina sono rimasti i genitori e i suoi 9 fratelli. Ora sono tutti al sicuro, ma il conflitto ha comunque segnato l'esistenza di Vita.