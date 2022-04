Denis Prokopenko (Azov) e il messaggio all'Italia : "I soldati mangiano una volta al giorno" - Video

A Porta a Porta Denis Prokopenko fa appello alla società italiana mentre sua moglie Kateryna, in studio, non trattiene le lacrime. “Mariupol e i suoi abitanti sono diventati l'obiettivo primario dell'esercito russo. La città della libertà e della prosperità è stata distrutta dalle bombe. Centinaia di migliaia di cittadini sono stati deportati dai russi. Più di 20 mila persone sono state assassinate. Vogliono distruggere la libertà dell'Ucraina. Ogni giorno l'acciaieria Azovstal è sotto il fuoco di centinaia di bombe che uccidono militari e civili. Alle forze russe non interessa la precisione il loro piano è uccidere la gente. Abbiamo persone in attesa di evacuazione. I civili non possono uscire dai sotterranei. È in corso una catastrofe umanitaria. Non c'è elettricità né acqua. Le nostre scorte le condividiamo con i civili. I nostri militari mangiano una volta al giorno. Siamo qui. Stiamo facendo l'impossibile per fermare l'esercito russo. E al momento il nostro Paese non può aiutarci”.