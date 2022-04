Don Matteo 13, il video dell'ultima scena con Terence Hill. L'attore tornerà o finirà col rapimento?

Lascia tanti dubbi la scena finale della quarta puntata di Don Matteo 13, annunciata come ultima per l'attore di 83 anni Terence Hill. Il prete, ispettore, più famoso d'Italia, fa visita a tutti i suoi amici prima di raccogliersi in preghiera. Poi, l'inaspettato rapimento. Due uomini a bordo di un'auto scura lo prelevano portandolo via. Un colpo di scena che aggiunge suspense all’addio del parroco che sarà rimpiazzato da Don Massimo, interpretato da Raoul Bova.