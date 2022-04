Ecco le immagini dello scambio di prigionieri tra Usa e Russia - Video

Lo scambio è avvenuto in Turchia

L'ex marine statunitense Trevor Reed, detenuto in una prigione russa dal 2019 con l’accusa di aver aggredito due agenti a Mosca, è stato liberato in uno scambio di prigionieri con la Russia. Gli Stati Uniti hanno consegnato a loro volta Konstantin Yaroshenko, pilota russo che dal 2011 stava scontando una pena a 20 anni per traffico di droga.