El Salvador, lo stato contro le gang: arrestate oltre 1400 persone

A El Salvador sono state arrestate, in soli tre giorni, più di 1400 persone, questo secondo le dichiarazioni della polizia salvadoregna. Gli arresti sono avvenuti in seguito all'ondata di violenza avvenuta nel fine settimana tra gang criminali che hanno portato alla morte di oltre 80 persone e portato il governo a decretare lo stato di emergenza. Lo stato di emergenza in El Salvador prevede tra le altre cose che le persone arrestate possano essere detenute per 15 giorni senza avere diritto alla consulenza legale e che la polizia possa controllare liberamente i loro telefoni.