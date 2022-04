Macron: "Risponderemo alla rabbia che è stata espressa"

"Dopo cinque anni di trasformazioni e la crisi attuale è arrivato questo voto. Grazie per la vostra scelta di riconfermarmi presidente della Repubblica per il prossimo quinquennio". Così Macron, nel suo discorso dopo la vittoria nel ballottaggio contro Marine Le Pen. Macron, visibilmente commosso, ha ringraziato i suoi sostenitori e tutti coloro che hanno lavorato alla campagna elettorale, e ha aggiunto: "Ringrazio tutti i cittadini francesi, mi avete dato la fiducia per il futuro, per una Francia più libera e un'Europa più forte. Faremo della Francia una grande nazione ecologica". E poi: "So che molti connazionali mi hanno votato per bloccare le idee dell'estrema destra. Voglio ringraziarli e dire loro che sono consapevole che questo voto mi lega per gli anni a venire. Sono il custode del loro attaccamento alla Repubblica". "La rabbia e i disaccordi che hanno spinto molti dei nostri connazionali a votare per l'estrema destra ci obbligano a trovare una risposta. Sarà la nostra responsabilità e il nostro progetto. Dobbiamo rispondere efficacemente alla rabbia che è stata espressa“, ha quindi garantito il presidente.