Ennio Remondino, storico corrispondente Rai: "Una vergogna per l'Occidente"

Perché scoppia la guerra in Bosnia? Chi sono i protagonisti dei fatti di quegli anni nei Balcani? Quale fu il ruolo dell’Occidente e della Nato? Quella guerra ci ha insegnato qualcosa? A Sarajevo ci sono stati 4 anni di massacri e più di 10 mila morti. A trent’anni dalla guerra in Bosnia l’Ucraina ci ripropone gli stessi temi e le stesse atrocità, perché, come dice Ennio Remondino: “La guerra non insegna mai niente, vince chi uccide di più e meglio”