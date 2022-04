Epatiti sconosciute e ipotesi a vanvera

Sono molte le ipotesi che si stanno facendo sul centinaio di casi tra Europa e Stati Uniti di epatiti sconosciute in bambini molto piccoli: forme gravi di cui non si è ancora stabilita la causa. I novax hanno subito additato i vaccini, ma per la loro età nessuno dei piccoli era stato vaccinato. C’è chi azzarda che il loro sistema immunitario non si sia formato a causa del lockdown e delle mascherine, ma in Gran Bretagna dove sono concentrati i casi, nessun bambino di quella età le ha portate e le chiusure sono state blande.

In Italia sono 7 i casi, uno molto grave al Bambino Gesù di Roma. Gerardo D’Amico ne ha parlato col professor Alberto Villani, direttore di pediatria dell’Ospedale, e col biologo dei sistemi complessi alla Temple University americana, il professor Enrico Bucci.