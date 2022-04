La foresta siberiana brucia incontrollata: i militari che se ne occupano sono impegnati in Ucraina

Le foreste siberiane stanno bruciando incontrollate perché le unità militari russe che di solito si occupano di loro sono state trasferite per combattere in Ucraina. Incendi di grandi dimensioni stanno diventando sempre più comuni, in Siberia, tra la primavera e l'autunno. Jessica McCarty, ricercatrice sul clima presso la Miami University of Ohio, ha dichiarato al sito web di Axios: “Poiché i più grandi incendi spesso richiedono aerei militari per essere posti sotto controllo, è discutibile che questa capacità sarà disponibile anche durante l'estate se la guerra continua".