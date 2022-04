Gerusalemme, ancora scontri sulla Spianata delle Moschee - Video

Decine di persone sono rimaste ferite in nuovi scontri tra palestinesi e forze di sicurezza israeliane sulla Spianata delle Moschee, a Gerusalemme, nell'ultimo venerdì del mese di Ramadan. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, le forze di sicurezza israeliane sarebbero intervenute con lacrimogeni e proiettili di gomma. Stando alla polizia, centinaia di persone, alcune a volto coperto, hanno innescato le tensioni. Denunciato il lancio di pietre, sassi e petardi in direzione degli agenti e del Muro del Pianto. Confermato, riporta il Times of Israel, il fermo di tre persone.