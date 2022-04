Gli abitanti provano a tornare a Irpin liberata

La guerra in Ucraina

I cittadini di Irpin, alla periferia di Kiev, provano a riprendersi le loro case, le loro vite, tra resti di artiglieria e macerie. È stato ricostruito un ponte sul fiume per facilitare il passaggio, accanto al ponte crollato, diventato tristemente famoso nei giorni in cui un colpo di artiglieria russa aveva annientato una famiglia che tentava di raggiungere la salvezza sulla strada verso la Polonia. Gli abitanti rientrano nella case, senza acqua, elettricità o gas e si spostano le tombe, scavate per la fretta nei giardini pubblici della città.