Gruppo di scout nella bufera di neve in pantaloncini corti

Ingenuità in montagna

Indossavano la loro tipica divisa con i pantaloni corti i 15 Boy Scout, residenti nel Fiorentino, colti da una bufera di neve al Passo dello Strofinatoio – sul crinale che divide la Toscana dall'Emilia Romagna, nel comprensorio del Corno alle Scale nel Bolognese - e poi salvati dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico.

Tre di loro, due ragazze di 18 anni e una ragazza di 17 anni sono state portate all'ospedale di Porretta per una ipotermia severa. Gli scout - con loro anche una accompagnatrice – erano partiti dal Rifugio Montanaro, che si trova in Toscana nel comune di San Marcello Pistoiese, diretti al Rifugio Duca degli Abruzzi nonostante il meteo fosse in peggioramento.