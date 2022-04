I bastoncini hi-tech che fanno sembrare il cibo più saporito

Nel Paese del Sol Levante, si sa, una ne pensano e cento ne fanno.

Non è quindi un caso che arrivino proprio dal Giappone le bacchette elettriche che fanno sembrare il cibo più salato.

Una soluzione non da poco per la salute del giapponese medio che consuma circa 10 g di sale al giorno (il doppio della quantità raccomandata dall’Oms) a causa di una dieta che usa grandi quantità di miso e salsa di soia, alimenti noti per la forte concentrazione di sodio contenuta al loro interno.

Il particolare dispositivo utilizza una piccola scarica elettrica che permette di amplificare il gusto: in questo modo si riuscirebbe a venire incontro alle indicazioni del ministero della Salute giapponese che ha proposto di ridurre l'assunzione giornaliera di sale a un massimo di 7,5 grammi per gli uomini e 6,5 grammi per le donne.

Le bacchette funzionano utilizzando una debole corrente e un mini-computer indossato direttamente sul polsino del mangiatore: il dispositivo trasmette gli ioni di sodio dal cibo alla bocca, dove creano il senso di maggiore sapidità.

Queste particolari bacchette sono state sviluppate da Homei Miyashita, professore dell'Università Meiji di Tokyo, il cui laboratorio ha collaborato con il produttore di alimenti e bevande Kirin per sviluppare il dispositivo: “Le bacchette usano l'elettricità molto debole - non abbastanza per influenzare il corpo umano - per regolare la funzione di ioni come cloruro di sodio e glutammato di sodio per cambiare la percezione del gusto rendendo il cibo sembra più forte o più debole".

Ma il laboratorio capitanato dal dottor Miyashita non è nuovo a sperimentazioni che sfruttano il connubio tra cibo e tecnologia dato che ha anche inventato uno schermo TV “Lickable” (tradotto letteralmente: che si può leccare) e che imita i sapori di vari alimenti.

In attesa che le bacchette elettriche arrivino tra un anno sul mercato, i partecipanti al test hanno confermato la loro validità: il dispositivo migliora il gusto salato del cibo a basso contenuto di sodio di circa 1,5 volte, notando un miglioramento della “ricchezza, dolcezza e della bontà generale del piatto”.