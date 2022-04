La guerra in Ucraina

Questa coppia abitava a Mariupol, dopo poche settimane in città non c’era più cibo. Lei lavorava all’ospedale pediatrico: “Ho visto bambini morire di fame, anche i neonati nelle incubatrici sono morti di fame e di freddo quando è andata via la corrente, mia figlia si è salvata perché ho potuto allattarla”.