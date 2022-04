I russi stanno cercando mine inesplose nel porto di Mariupol - Video

Nel video, diffuso su un canale Telegram russo, si vedono alcuni operatori cercare mine inesplose nei fondali del porto di Mariupol. La città, oggi controllata dai russi (fatta eccezione per l'acciaieria Azovstal), è stata conquistata da Mosca dopo molte settimane di durissimi combattimenti proprio per il suo accesso al Mare D'Azov: una volta che lo scalo navale sarà tornato pienamente agibile disporne avrà grande rilievo strategico per le forze russe.



(Video da Telegram @infantmilitario)