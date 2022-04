Il caccia russo lancia "trappole di calore" per confondere la contraerea ucraina

Il video mostra un caccia Su-35S dell'aviazione militare russa nei cieli della regione di Kharkiv, in volo in direzione di Luhansk, città del Donbass, mentre sgancia “trappole di calore”. Si tratta di piccoli ordigni pirotecnici che emanando una grande quantità di energia diventano falsi bersagli tali da confondere i dispositivi di puntamento dei sistemi di difesa contraerea ucraina. Molte località dell'Ucraina occidentale sono oggetto in questi giorni di intensi bombardamenti da parte delle forze russe.



(video da Telegram @OsintTv)