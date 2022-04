Un razzo cinese rientra nell'atmosfera e un grande anello di ferro precipita in India

Il cerchio incandescente caduto in India è un frammento del lanciatore cinese Lunga Marcia 3B, lanciato nel febbraio 2001. Lo rileva l'esperto americano Jonathan McDowell, dello Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Il cerchio, dal diametro di tre metri, fa parte del terzo stadio del razzo cinese. Dopo il lancio, il terzo stadio del razzo era rimasto in un'orbita ellittica il cui punto più vicino alla Terra (perigeo)si trovava alla quota di 150 chilometri e il più lontano(apogeo) a 34.440 chilometri. Solo recentemente, osserva McDowell, la distanza minima dalla Terra ha cominciato a ridursi e questo è accaduto perché ogni volta che il detrito spaziale si trovava nel perigeo risentiva l'effetto di trascinamento dell'atmosfera e progressivamente la sua quota è diventata sempre più bassa.

E' così che il relitto spaziale è caduto in modo incontrollato e, fino all'ultimo, è stato impossibile riuscire a fare previsioni su quando e dove sarebbe caduto. Alcuni elementi avevano suggerito che l'impatto sarebbe avvenuto nell'oceano Indiano, ma non è stato così: bisognava fare i conti con il Sole irrequieto di questi giorni, nel quale sono avvenute eruzioni che hanno scagliato verso la Terra sciami di particelle cariche. Queste hanno reso l'atmosfera ancora più turbolenta, deviando ulteriormente la traiettoria del relitto spaziale.