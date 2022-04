Il cimitero dei carri armati di Bucha

La guerra in Ucraina

A Bucha c’è un altro luogo che racconta la terribile battaglia per il controllo della città, è il cimitero dei carri armati. Vi vengono portati anche i veicoli dei civili colpiti dalle forze russe mentre tentavano di lasciare la città. Che siano militari o civili, ogni mezzo racconta storie di indicibile dolore che ci obbligano a non scordare quanto sia orribile la guerra e per le quali bisogna avere il massimo rispetto.