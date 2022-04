Il Guardian pubblica un video del rogo sull'incrociatore Moskva

Il Guardian pubblica oggi il primo video dell'incrociatore russo Moskva affondato nel Mar Nero dalle forze ucraine: si tratta di un filmato di tre secondi postato su Twitter dal giornalista Alec Luhn, ex corrispondente dalla Russia dello stesso giornale e del Telegraph. Il video, ripreso da un'imbarcazione a qualche decina dimetri di distanza, mostra l'incrociatore inclinato sul lato sinistro, con una colonna di fumo che si alza dalla sua parte centrale. Il giornale sottolinea che il filmato non è stato verificato in modo indipendente.