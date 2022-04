Il lancio del missile ipersonico Iskander, visto da vicino - Video

Questo video, diffuso da Zvezda ("Stella"), il canale televisivo del ministero della Difesa della Federazione Russa, mostra il lancio di un missile ipersonico (cioè più veloce del suono) Iskander da un sito non specificato in territorio russo o controllato dalla Russia. Secondo quanto riferisce il sito web dell'emittente, sarebbe stato diretto su “posti di comando delle forze armate ucraine”, identificate dai mezzi di ricognizione. "La potenza di quest'arma è indiscussa per la sua velocità, portata e precisione del colpo, come più volte dimostrato nel corso della operazione militare speciale", ha detto il comandante della batteria di avviamento dell'Iskander a Zvezda, che fa inoltre riferimento a precedenti attacchi con lo stesso sistema missilistico contro “le strutture militari dei battaglioni nazionalisti delle forze armate ucraine sul territorio dell'Ucraina”.

Il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, ha detto oggi che “la scorsa notte l'artiglieria russa ha distrutto 389 obiettivi militari Ucraini, tra cui 35 postazioni di comando. Altri cinque obiettivi, tra cui quattro depositi di carburante e munizioni, sono stato colpiti da missili di precisione”