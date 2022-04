Il messaggio di Pasqua di Johnson in ucraino: "Trovate il coraggio nel vostro cuore"

A voi che "in tutto il mondo affrontate la paura della persecuzione, costretti a celebrare in segreto la rinascita del Salvatore. E, naturalmente, ai cristiani dell'Ucraina, che celebrano oggi la Pasqua o il suo equivalente ortodosso a fine mese, per i quali il messaggio di speranza di Cristo, il trionfo della vita sulla morte e del bene sul male risuonerà quest'anno, forse più di ogni altro. La Pasqua ci dice che c'è luce oltre le tenebre, che oltre la sofferenza c'è la redenzione. E così questa Pasqua. Siate forti e abbiate coraggio nel vostro cuore, voi tutti che confidate nel Signore".