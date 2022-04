Il messaggio di Zelensky ai Grammy Awards: "Non restate in silenzio"

In un messaggio registrato, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato gli spettatori e i presenti ai Grammy Awards di Las Vegas a sostenere l'Ucraina contro l'invasione russa con ogni mezzo possibile e a "raccontare la nostra storia" e "dire la verità sulla guerra" sui social e in televisione. Il messaggio di Zelensky ha preceduto una performance musicale dedicata al popolo ucraino da John Legend e da diversi artisti ucraini. "Il silenzio delle città in rovina e delle persone uccise. I nostri bambini hanno disegnato razzi in picchiata, non stelle cadenti", ha detto Zelensky: "Più di 400 bambini sono stati feriti e 153 bambini sono morti. E non li vedremo mai disegnare. La guerra non ci permette di scegliere chi sopravvive e chi rimane nell'eterno silenzio".Zelensky ha implorato chi ascoltava: "Dì la verità sulla guerra. Sui tuoi social network. In TV. Sostienici in ogni modo possibile. Qualsiasi. Ma non il silenzio. E poi verrà la pace. In tutte le nostre città la guerra sta distruggendo", ha detto. "Chernihiv, Kharkiv, Volnovakha, Mariupol e altre. Sono già leggende. Ma ho un sogno in cui vivono. libere. Libere come te sul palco dei Grammy". Il suo discorso è stato seguito da un'esibizione di "Free" del cantante John Legend, a cui si sono uniti gli artisti ucraini Mika Newton, Lyuba Yakimchuk e Siuzanna Igidan.