Il missile sembra cambiare traiettoria per colpire il bersaglio

Le truppe russe si sono ritirate dal nord dell'Ucraina per riorganizzarsi e attaccare nuovamente il Donbass. Come detto anche dal presidente Zelensky, è proprio in questa regione che si combatterà uno scontro fondamentale per gli esiti della guerra. La città portuale di Mariupol è stata pesantemente danneggiata e sembrava cadere da un momento all'altro, invece la resistenza ha continuato a combattere strenuamente strada per strada. In questa zona opera anche il famigerato battaglione Azov. In questo video un carro armato russo ed una unità ucraina dotata di missile anticarro si fronteggiano in un cortile residenziale a brevissima distanza.