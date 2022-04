Kiev, l'incontro tra Zelensky e Ursula von der Leyen

La guerra in Ucraina

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi incontra il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell. L'incontro avviene all'aria aperta, per le vie di Kiev, a ostentare una certa sicurezza e controllo della situazione. Poi Zelensky introduce von der Leyen all'interno e le presenta i membri del suo governo, prima di appartarsi in un colloquio privato.