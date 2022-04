Russia, a fuoco il centro di ricerca spaziale e missilistico di Korolyov, vicino Mosca (video)

Ieri altri due incendi in Russia

Un incendio di vaste dimensione è avvenuto nel polo industriale di Korolyov, alle porte di Mosca, che ospita numerosi stabilimenti legati alla produzione di energia e componentistica aerospaziale. Tra questi TsNIIMash-NII-88, centro scientifico russo dedicato allo sviluppo di razzi e veicoli spaziali, e RKK Energija, società che si occupa di attività correlate al volo spaziale. Le immagini dell'incendio sono state diffuse su diversi canali social ucraini, insieme all'ipotesi che si possa trattare di azioni di sabotaggio anti-russe. Quello di Korolyov non è infatti un caso isolato. Ieri altri due incendi sono scoppiati in Russia, uno all’Istituto di ricerca per la difesa aerospaziale a Tver e un altro all'impianto chimico Dmitrievsky a Kineshma.