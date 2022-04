Il soldato ucraino nella "buca di ragno" come un vietcong - Video

I vietcong erano i guerriglieri comunisti che, in un conflitto che durò vent'anni, combatterono (e nel 1975 infine sconfissero) il governo filo-occidentale insediato nel sud del Vietnam e le truppe americane che sbarcarono nel paese per sostenerlo. Tra le tattiche per cui sono ricordati c'è quella della “buca di ragno”: si approntava scavando in terra abbastanza in profondità per posizionare un vaso di terracotta in cui potesse entrare un uomo accovacciato. Il buco veniva poi coperto e camuffato con foglie e altro di modo che fosse invisibile, e il guerrigliero potesse sbucare all'improvviso sorprendendo il nemico. Aveva i suoi rischi: se il vaso si rompeva, l'uomo al suo interno poteva essere attaccato da ragni o serpenti. Di qui il nome: buca di ragno.

Questo video, diffuso dall'account Twitter CaucasusWarReport, mostra un soldato ucraino adottare un trucco molto simile: a rafforzare il camuffamento c'è addirittura un piccolo alberello.