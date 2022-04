Il vestito a quadretti di Judy Garland nel Mago di Oz andrà all'asta: vale un milione di dollari

Andrà all'asta un abito indossato da Judy Garland ne 'Il mago di Oz' (1939). E' stimato per una cifra compresa tra 800 mila e 1,2 milioni di dollari. Il costume cinematografico a quadratini blu e bianchi e con una camicetta bianca era stato ritenuto perso per circa 40 anni finché non è ricomparso in una scatole di scarpe in un dipartimento della Catholic University of America a Washington, D.C. Il prezioso abito, indossato dalla Garland, alias Dorothy, durante la scena in cui affronta la Malvagia Strega dell'Ovest nel Castello della Strega, sarà venduto il mese prossimo dalla casa d'aste Bonhams in California. Secondo la Bonhams si tratta di uno dei soli quattro vestiti di scena esistenti oltre che uno dei soli due in blu che hanno anche la camicetta bianca.