Il video degli effetti dell'esplosione di una bomba atomica subacquea

Operazione Hardtack I

La serie di test nucleari denominata Operazione Hardtack I si riferisce alle detonazioni nucleari condotte dagli Stati Uniti d'America negli atolli Enewetak e di Bikini, appartenenti alle Isole Marshall, e nell'atollo Johnston dal 28 aprile al 18 agosto 1958. La serie fu la terza effettuata dagli Stati Uniti d'America nei Pacific Proving Grounds e, alla data della sua realizzazione, essa contava un numero di esplosioni maggiore della somma di tutte le esplosioni nucleari precedentemente avvenute nel Pacifico.

L'operazione fu diretta dalla Joint Task Force 7, che incorporava sia personale civile che militare, ma che era di fatto organizzata con una struttura militare. In tutto, essa contava 19100 elementi, tra cui militari dell'esercito, impiegati civili federali e operatori facenti parte del Dipartimento della Difesa e della Commissione per l'energia atomica degli Stati Uniti d'America.

Test Wahoo

Il test Wahoo fu il primo test sottomarino della serie Hardtack I fu svolto per analizzare gli effetti di un'esplosione sottomarina sui sistemi navali. L'ordigno fu dunque piazzato a 150 metri di profondità al largo dell'atollo di Enewetak, mentre diverse serie di sensori furono piazzate a profondità che andavano da 732 a 1 463 metri attorno alla bomba. Le navi usate come bersaglio furono tre cacciatorpediniere, un sommergibile vero e proprio, un sommergibile finto e una nave mercantile.

Le condizioni di correnti e venti ottimali per la realizzazione del test si ebbero il 16 maggio e così l'ordigno fu fatto detonare alle 1:30:00,5 UT. Meno di un secondo dopo la detonazione, che rilasciò una potenza di 9 chilotoni (l'ordigno sganciato su Hiroshima ne aveva 16) , dal mare si alzò un duomo d'acqua polverizzata che raggiunse i 260 m d'altezza dopo 7 secondi dall'esplosione, che era attraversato da pennacchi d'acqua in forma di raggiera, il più verticale dei quali continuò ad elevarsi per 12 secondi, e che raggiunse un diametro di 1200 m dopo 20 secondi dall'esplosione.

La zona in cui l'acqua ricade dopo essere stata vaporizzata dall'esplosione prende il nome di piscina radioattiva. Un campione di circa 20 litri d'acqua raccolto dalla piscina radioattiva a circa 70 minuti dalla detonazione mostrò una radioattività di 5 roentgens all'ora. A Chernobyl i livelli di radiazione nelle aree più colpite dell'edificio del reattore vennero stimati a 5,6 roentgens al secondo (R / s), equivalenti a più di 20,000 roentgens all'ora.

video da Atomic Tests Channel