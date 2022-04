Il video dell'arresto di Frank James, il sospetto attentatore della metro di New York

Frank James, l’uomo ricercato dalla polizia americana dopo la sparatoria avvenuta martedì alla fermata di Brooklyn della metropolitana di New York, è stato arrestato. Due poliziotti lo hanno riconosciuto e fermato mentre stava camminando tranquillamente tra St. Marks e la First Avenue, nell’East Village, a New York. La Cnn riferisce che l’uomo non ha opposto alcuna resistenza