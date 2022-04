Il video dell'evacuazione da Ruska Lozova, subito prima del nuovo attacco russo

Venerdì 29 aprile nella regione di Kharkiv le forze armate ucraine hanno liberato il villaggio di Ruska Lozova, che era sotto il controllo dei soldati russi da oltre un mese. È un insediamento strategicamente importante situato sull'autostrada Kharkiv-Belgorod, ed è stato da questo sobborgo che durante l'occupazione l'esercito russo ha sparato contro le infrastrutture civili e i quartieri residenziali di Kharkiv.

Centinaia di persone sono state evacuate verso Kharkiv, chi con la propria auto, molti in autobus come quelli mostrati nel video: "Casa nostra è bruciata la scorsa notte. Avevamo dentro tutto. Non abbiamo dove stare. È terribile", dice davanti alle telecamere Tatiana Mirgorodskaya, appena arrivata in città.

L'evacuazione è avvenuta appena in tempo. Oggi il villaggio è stato nuovamente attaccato dalla Russia. Il Servizio statale di emergenza riferisce di una vittima e 12 feriti.

(Le riprese a Ruska Lozova provengono dal canale Telegram @natsionalKharkiv, quelle a Kharkiv sono di Associated Press)