Il video dell'inaugurazione del nuovo ponte: a Kiev è già iniziata la ricostruzione

Gostomel "è di nuovo collegata alla capitale". Lo comunica su Telegram l'amministrazione regionale di Kiev, riferendo dell'inaugurazione di un ponte provvisorio di legno sul fiume Irpin a fianco di uno di quelli gravemente danneggiati durante le prime settimane dell'invasione russa, prima che le truppe di Mosca si ritirassero dall'area.



L'opera ha permesso dunque il ripristino del collegamento stradale tra la periferia nord della capitale Kiev e i vicini abitati di Irpin, Gostomel e anche Bucha, il sobborgo tristemente noto per le numerose uccisioni e violenze sui civili. Sebbene le ostilità in Ucraina non accennano a placarsi, e pure la stessa Kiev è ancora bersaglio di bombardamenti, notizie come questa danno il segno di come le autorità non stiano trascurando di occuparsi del ripristino delle infrastrutture civili.

“️Nella regione di Kiev è stato costruito un attraversamento del fiume Irpin sull'autostrada M-07 Kyiv-Kovel-Yagodyn nel distretto di Gostomel - si legge ancora sul canale Telegram - il ponte è stato inaugurato oggi, 29 aprile. Stiamo ripristinando gradualmente le infrastrutture stradali della regione della capitale. La lunghezza della traversata è di 19 m e la larghezza è di 8 m”. Possono transitare mezzi fino dieci tonnellate di peso.

(Video dai canali Telegram @kievreal1e @kt20220224 - foto di anteprima dal canale Telegram @irpinonline)