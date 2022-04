Il video di un cucciolo estratto vivo dalle macerie in Donbass

In questo video una squadra di soccorritori estrae da sotto le macerie un cucciolo e lo riconsegna all'anziano proprietario. Anche lui mostra in volto i segni dello stesso bombardamento da cui è riuscito a salvarsi. Il cucciolo non riesce a smettere di tremare. Il video è stato pubblicato in un post su Telegram e non riporta l'esatta posizione ma si riferisce ad un generico centro abitato nel Donbass. Nello stesso post si sottolinea e si ringrazia l'impegno delle squadre di soccorritori che sono impegnati 24 ore su 24.