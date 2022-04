In fiamme una base militare russa al confine con la Cina. Si moltiplicano i sabotaggi - Video

La guerra in Ucraina

Una base dell'aeronautica militare è in fiamme a Ussurijsk, in Russia, vicino al confine con la Cina. Nelle ultime 24 ore sono stati sabotati vari un deposito di petrolio, una base militare ed un impianto di lavorazione della carne nella Repubblica popolare di Bryansk. Ma anche varie stazioni di polizia in diverse località russe: Mosca, Irkutsk e Novosibirsk.