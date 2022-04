Elicotteri ucraini colpiscono un deposito di petrolio a Belgorod, in Russia

Un attacco aereo da parte di due elicotteri delle forze armate ucraine avrebbe colpito un deposito petrolifero a Belgorod, in Russia, causando un enorme incendio. Lo riferisce il governatore della regione Vyacheslav Gladkov sul suo canale Telegram. "L'incendio al deposito di petrolio è avvenuto a seguito di un attacco aereo di due elicotteri delle forze armate ucraine, che sono entrati nel territorio della Russia a bassa quota. Non ci sono state vittime", ha scritto Gladkov.

Otto i depositi in fiamme, il ministero russo per le emergenze - fa sapere la Tass - ha inviato sul posto almeno 170 vigili del fuoco coadiuvati da 50 mezzi per spegnere il rogo.