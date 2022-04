L'intervista esclusiva a Mino Raiola che svela i retroscena sulla partenza di Donnarumma

Un'intervista esclusiva di Paolo Paganini per Rai Sport, Mino Raiola svela i retroscena sulla partenza di Donnarumma che prima di volare a Parigi era vicinissimo alla Juventus. “Sono dispiaciuto per Gianluigi, per le polemiche che hanno seguito il suo trasferimento. È stato un professionista fino alla fine. Ha dato molto alla squadra. Non vedo tradimento, è stata una scelta personale. Non ha firmato con il Milan malgrado non avesse ancora un accordo con altre squadre. Sentiva che era arrivato il momento di crescere e di lasciare l’ambiente rossonero. Doveva andare via quattro anni fa, ma è rimasto e ha dato un contributo importante per la conquista del posto in Champions”.