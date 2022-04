In valigia un ordigno inesploso come souvenir, panico nell'aeroporto di Tel Aviv - Video

Scene di panico all'aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv, in Israele, dove una famiglia di turisti americani si è presentata con un ordigno inesploso che aveva trovato nelle Alture del Golan e che voleva portare a casa come souvenir. I video che circolano online mostrano passeggeri che cercano riparo, corrono e urlano nella sala partenze. Le autorità aeroportuali hanno fatto sapere che gli agenti di sicurezza hanno fatto scattare l'allarme quando hanno scoperto l'ordigno e nello scalo sono riprese le operazioni normali dopo che l'ordigno è stato rimosso in sicurezza. Una persona è rimasta ferita dopo aver provato a correre su un nastro trasportatore. La famiglia americana è stata rilasciata a seguito di un interrogatorio.