Ivan Vavassori non è morto a Mariupol, il racconto del papà al Tg1: "È vivo, è in ospedale"

Ivan Luca Vavassori, il figlio adottivo 29enne di Pietro, titolare dell'azienda della logistica Italsempione ed ex patron della pro Patria di Busto Arsizio, e di Alessandra Sgarella, l'imprenditrice rapita dalla 'Ndrangheta negli anni Novanta, "è vivo ed è in ospedale". A confermarlo al Tg1 è il padre del giovane, partito un mese fa per l'Ucraina per combattere con le brigate internazionali al fianco dell'esercito di Kiev. Dopo una serie di messaggi sui social si era diffuso il timore che il 29enne fosse stato ucciso a Mariupol.