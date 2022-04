Kharkiv, zig zag in auto tra le bombe a grappolo

L'abilità di guida non basta per viaggiare sulle strade dell'ucraina, serve anche molta fortuna. Questo video, che il post su Telegram dichiara essere girato ieri a Kharkiv, vede un grappolo di piccole bombe precipitare sulle casa e sulle strade di un quartiere residenziale. Le prime cadono nel cortile di una casa a fianco della via, poi terminano la loro corsa verso il centro della carreggiata. Il conducente della Lada e del camion si trovano costretti a scappare velocemente per evitarne una che scoppia a effetto ritardato dopo essere caduta proprio in mezzo alla strada.