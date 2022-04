Kiev, c'è fila alle poste. Tutti vogliono il francobollo del soldato che manda un "vaffa" ai russi

Il francobollo a tiratura limitata, acquistabile per cinque euro, richiama numerosi cittadini ucraini rientrati a Kiev. Finora sono già un milione le persone tornate nella capitale, nonostante i nuovi attacchi aerei. E così le file interminabili, mosse dal cimelio della guerra, riaccendo la speranza di un ritorno alla quotidianità. Sull'immagine è ritratto un soldato intento a mandare a “quel Paese” i russi, riferimento ai “13 eroi dell'Isola dei Serpenti”.

L'immagine raffigura un soldato mentre mostra il dito medio agli invasori, proprio come fecero i militari ucraini a presidio della piccola isola di Zmiinyi nel Mar Nero. Il gruppo non si fece intimidire dall'incrociatore Moskva, e dalle navi al seguito, che intimò la resa. La stessa nave da guerra è affondata, o è stata affondata, nei giorni scorsi gettando discredito sul prestigio della Marina russa. “Volevano la resa, gli abbiamo distrutto l'ammiraglia”, è il commento divertito del padre di un soldato mentre attende il proprio turno.

Dalle poste in Piazza Maidan alle strade fuori dal centro storico, Kiev registra code di diversa natura. File chilometriche di auto muovono in direzione del centro città, a segnare il ritorno a casa. Il sindaco, che aveva invitato alla cautela, ha annunciato fino a 50 mila persone al giorno. Un flusso difficile da gestire per via dei tanti checkpoint militari che ancora proteggono Kiev.