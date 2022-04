Kiev smantella il monumento dell'era sovietica simbolo dell'amicizia tra Russia e Ucraina - Video

L'amministrazione comunale di Kiev ha deciso per la demolizione della statua posta all'Arco dell'amicizia dei popoli, eretta nel 1982 come simbolo di fratellanza fra russi e ucraini. La decisione di smantellare il monumento è stata presa a causa “delle uccisioni brutali e del desiderio di distruggere il nostro Stato”, ha spiegato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. Il primo cittadino ha anche affermato che l'arco in titanio rimarrà al suo posto ma sarà ribattezzato Arco della Libertà del popolo ucraino.

“La Russia ha invaso l'Ucraina. Questo è il nostro peggior nemico, ecco perché il monumento all'amicizia russo-ucraina non ha più senso”, ha dichiarato uno dei progettisti del monumento Serhiy Myrhorodsky.