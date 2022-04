Kramatorsk, attacco alla stazione sui civili in fuga: almeno 35 morti

Uno o più missili hanno colpito questa mattina la stazione di Kramatorksk, nella parte della regione di Donetsk controllata dal governo di Kiev. Ci sono almeno 35 morti e 100 feriti. L'amministrazione regionale riferisce che tra le vittime ci sono due bambini. Secondo il sindaco Alexander Goncharenko la stazione e le immediate vicinanze erano affollate da circa 4000 persone. Ieri le amministrazioni ucraine avevano invitato la popolazione a fuggire prima possibile, in vista di un'offensiva russa nell'area. Il video mostra corpi di donne e uomini a terra davanti ai binari tra sangue, valigie, zaini, trolley. Sui resti di un missile si legge la scritta, in russo, "per i bambini". È impossibile al momento stabilire chi abbia scritto la frase sul razzo. Le autorità ucraine hanno dal primo momento parlato di attacco russo, mentre Mosca e separatisti negano di esserne responsabili e parlano esplicitamente di "provocazione ucraina", sostenendo inoltre che il missile mostrato nel filmato sia di una tipologia "utilizzata solo dalle forze di Kiev".

(video UATV English)